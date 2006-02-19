Чешунас Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чешунас Евгений Сергеевич

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

15.11.1969

Дата смерти

19.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
24.12.1993

Жена: Чешунас Наталья Алексеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.11.1999

Дочь: Чешунас Валерия Евгеньевна

Мать ребёнка: Чешунас Наталья Алексеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.10.2002

Дочь: Чешунас Яна Евгеньевна

Мать ребёнка: Чешунас Наталья Алексеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
19.02.2006
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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