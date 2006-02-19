Чешунас Евгений Сергеевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1969
Дата смерти19.02.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.12.1993
Рождение ребёнка
15.11.1999
Дочь: Чешунас Валерия Евгеньевна
Мать ребёнка: Чешунас Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
29.10.2002
Дочь: Чешунас Яна Евгеньевна
Мать ребёнка: Чешунас Наталья Алексеевна
Смерть
19.02.2006