Савельева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Савельева) Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Савельев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Савельева) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Савельев Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Владимир Иванович

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