Кулакова (Лапина) Евдокия Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Лапина) Евдокия Адрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1854 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапин Андрей Иванов

Мать: не указана

Теория Андрей Андреев Лапин воспр ее сына +1что сестра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Андрей Петров

Рождение ребёнка
12.02.1917

Сын: Кулаков Алексей Андреев

Отец ребёнка: Кулаков Андрей Петров

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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