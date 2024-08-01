Кулакова (Лапина) Евдокия Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лапин Андрей Иванов
Мать: не указана
Теория Андрей Андреев Лапин воспр ее сына +1что сестра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1917
Отец ребёнка: Кулаков Андрей Петров
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно