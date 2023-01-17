Кутузова Агрофена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кутузов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Кутузов Петр Александрович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Кутузов Петр Александрович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Кутузов Петр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно