Кутузова Агрофена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова Агрофена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кутузов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Кутузов Петр Александрович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Кутузов Петр Александрович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Кутузов Петр Александрович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Петр Александрович

Смерть
Неизвестно
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