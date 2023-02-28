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Цецулин Федор Иванович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Цецулин Иван Иванович

Мать: Цецулина Прасковья Степановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Цецулин Максим Федорович

Мать ребёнка: Цецулина Дарья Васильевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Вера Федоровна

Мать ребёнка: Цецулина Дарья Васильевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Цецулина Дарья Васильевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Цецулин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Цецулина Дарья Васильевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Цецулина Дарья Васильевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Цецулин Василий Федорович

Мать ребёнка: Цецулина Дарья Васильевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цецулина Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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