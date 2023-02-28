Цецулин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Цецулина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Вера Федоровна
Мать ребёнка: Цецулина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Цецулина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Цецулина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Цецулина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Цецулин Василий Федорович
Мать ребёнка: Цецулина Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно