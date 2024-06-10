Капура Иустиния Миронова
Место рожденияд. Писошная Новгородский уезд
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Капура (Капура) Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Капура Григорий Феодоров
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Капура Григорий Феодоров
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Капура Григорий Феодоров
Рождение ребёнка
27.03.1891
Отец ребёнка: Капура Григорий Феодоров
Рождение ребёнка
21.07.1893
Отец ребёнка: Капура Григорий Феодоров
Смерть
Неизвестно