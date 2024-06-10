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Капура Иустиния Миронова

Место рождения

д. Писошная Новгородский уезд

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Капура (Капура) Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Капура Григорий Феодоров

Рождение ребёнка
1885

Сын: Капура Василий Григорьев

Отец ребёнка: Капура Григорий Феодоров

Рождение ребёнка
1887

Сын: Капура Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Капура Григорий Феодоров

Рождение ребёнка
27.03.1891

Сын: Капура Георгий Григорьев

Отец ребёнка: Капура Григорий Феодоров

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.07.1893

Сын: Капура Симеон Григорьев

Отец ребёнка: Капура Григорий Феодоров

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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