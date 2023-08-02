Винник (Кондратенко) Юлия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Винник Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Винник Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно