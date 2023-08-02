Винник (Кондратенко) Юлия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винник (Кондратенко) Юлия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Винник Николай Николаевич

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Винник Николай Николаевич

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винник Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
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