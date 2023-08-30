Дворниченко Афанасий Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1821
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Дворниченко Демьян
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дворниченко Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Дворниченко Васса Силовна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Дворниченко Трофим Афанасьевич
Мать ребёнка: Дворниченко Васса Силовна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Дворниченко Стефанида Афанасьевна
Мать ребёнка: Дворниченко Васса Силовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1821