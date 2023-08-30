Дворниченко Афанасий Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДворниченко Афанасий Демьянович

Дворниченко Афанасий Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Дворниченко Демьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дворниченко Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Дворниченко Васса Силовна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Дворниченко Трофим Афанасьевич

Мать ребёнка: Дворниченко Васса Силовна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Дворниченко Стефанида Афанасьевна

Мать ребёнка: Дворниченко Васса Силовна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дворниченко Васса Силовна

Смерть
1821
Криски, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close