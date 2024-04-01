Созонова (Женихова) Анна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Женихов Стефан Федоров
Мать: Женихова Ирина Филатова
Бракосочетание
09.01.1872
М. 28. Ж. 19
Рождение ребёнка
30.09.1872
Дочь: Устинья Федорова
Отец ребёнка: Созонов Федор Казак Выс. Рявкинского Кандидов
Рождение ребёнка
22.11.1873
Дочь: Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Созонов Федор Казак Выс. Рявкинского Кандидов
Рождение ребёнка
09.11.1875
Дочь: Матрона Федорова
Отец ребёнка: Созонов Федор Казак Выс. Рявкинского Кандидов
Рождение ребёнка
06.05.1878
Дочь: Ирина Федорова
Отец ребёнка: Созонов Федор Казак Выс. Рявкинского Кандидов
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Созонов Иван Федоров
Отец ребёнка: Созонов Федор Казак Выс. Рявкинского Кандидов
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Мосиенкова Мария Федорова
Отец ребёнка: Созонов Федор Казак Выс. Рявкинского Кандидов
Смерть
Неизвестно