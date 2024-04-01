Созонова (Женихова) Анна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонова (Женихова) Анна Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Женихов Стефан Федоров

Мать: Женихова Ирина Филатова

Бракосочетание
09.01.1872

Муж: Созонов Федор Казак Выс. Рявкинского Кандидов

М. 28. Ж. 19
Рождение ребёнка
30.09.1872

Дочь: Устинья Федорова

Отец ребёнка: Созонов Федор Казак Выс. Рявкинского Кандидов

Рождение ребёнка
22.11.1873

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Созонов Федор Казак Выс. Рявкинского Кандидов

Рождение ребёнка
09.11.1875

Дочь: Матрона Федорова

Отец ребёнка: Созонов Федор Казак Выс. Рявкинского Кандидов

Рождение ребёнка
06.05.1878

Дочь: Ирина Федорова

Отец ребёнка: Созонов Федор Казак Выс. Рявкинского Кандидов

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Созонов Иван Федоров

Отец ребёнка: Созонов Федор Казак Выс. Рявкинского Кандидов

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Мосиенкова Мария Федорова

Отец ребёнка: Созонов Федор Казак Выс. Рявкинского Кандидов

Смерть
Неизвестно
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