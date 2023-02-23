Булах (Бурковская) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булах (Бурковская) Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1955

Дочь: Чехута Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Булах Иван Павлович

Рождение ребёнка
29.08.1958

Сын: Булах Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Булах Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булах Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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