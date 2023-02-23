Булах (Бурковская) Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1955
Дочь: Чехута Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Булах Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.08.1958
Отец ребёнка: Булах Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булах Иван Павлович
Смерть
Неизвестно