Кораблина Мария Алашеева
Место рождения
Дата рождения06.08.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1887
Бракосочетание
18.10.1906
Рождение ребёнка
09.07.1907
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Михаил Фролович
Рождение ребёнка
12.09.1908
Рождение ребёнка
15.06.1910
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Михаил Фролович
Смерть
Неизвестно