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Кораблина Мария Алашеева

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.08.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1887

Отец: Алашеев (однодворец) Георгий Григорьевич

Мать: Алашеева Мария Евлампиева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.10.1906

Муж: Кораблин (однодворец) Михаил Фролович

Рождение ребёнка
09.07.1907

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Михаил Фролович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1908

Сын: Кораблин (однодворец) Вов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Михаил Фролович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1910

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Михаил Фролович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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