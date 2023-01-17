Ивашкова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашкова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1677 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1694

Дочь: Ивашкова Марфа Даниловна

Отец ребёнка: Ивашков Данила Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Ивашков Никифор Данилович

Отец ребёнка: Ивашков Данила Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Ивашкова Ксения Даниловна

Отец ребёнка: Ивашков Данила Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Отец ребёнка: Ивашков Данила Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Ивашков Иван Данилович

Отец ребёнка: Ивашков Данила Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Отец ребёнка: Ивашков Данила Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивашков Данила Петрович

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