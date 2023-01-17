Ивашкова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Дочь: Ивашкова Марфа Даниловна
Отец ребёнка: Ивашков Данила Петрович
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Ивашков Никифор Данилович
Отец ребёнка: Ивашков Данила Петрович
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Ивашкова Ксения Даниловна
Отец ребёнка: Ивашков Данила Петрович
Рождение ребёнка
Около 1707
Отец ребёнка: Ивашков Данила Петрович
Рождение ребёнка
Около 1709
Отец ребёнка: Ивашков Данила Петрович
Рождение ребёнка
Около 1709
Отец ребёнка: Ивашков Данила Петрович
Бракосочетание
Неизвестно