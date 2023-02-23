Кинебас Александр Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинебас Александр Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2004

Сын: Кинебас Неизвестно Александрович

Мать ребёнка: Кинебас Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кинебас Елена Александровна

Мать ребёнка: Кинебас Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кинебас Татьяна Викторовна

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