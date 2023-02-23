Кинебас Александр Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2004
Сын: Кинебас Неизвестно Александрович
Мать ребёнка: Кинебас Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кинебас Елена Александровна
Мать ребёнка: Кинебас Татьяна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно