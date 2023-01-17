Зыкова (Курилова) Зоя Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Курилова) Зоя Иосифовна

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Место рождения

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

11.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.07.1981

Сын: Зыков Андрей Владиславович

Отец ребёнка: Зыков Владислав Валерьевич

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.04.1984

Сын: Зыков Владимир Владиславович

Отец ребёнка: Зыков Владислав Валерьевич

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Владислав Валерьевич

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