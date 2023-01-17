Зыкова (Курилова) Зоя Иосифовна
Место рождения
Дата рождения11.11.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1981
Сын: Зыков Андрей Владиславович
Отец ребёнка: Зыков Владислав Валерьевич
Рождение ребёнка
20.04.1984
Сын: Зыков Владимир Владиславович
Отец ребёнка: Зыков Владислав Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно