Ерокина (Потапова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерокина (Потапова) Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1932

Дата смерти

19.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1932

Отец: Потапов Иван

Мать: Потапова Ольга Павловна

Рождение ребёнка
30.10.1954

Дочь: Мракина Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Ерокин Владимир 1 Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1957

Дочь: Ерокина Вера Владимировна

Отец ребёнка: Ерокин Владимир 1 Иванович

Смерть
19.12.2008
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