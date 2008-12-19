Ерокина (Потапова) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1932
Дата смерти19.12.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1932
Отец: Потапов Иван
Мать: Потапова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
30.10.1954
Дочь: Мракина Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Ерокин Владимир 1 Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1957
Дочь: Ерокина Вера Владимировна
Отец ребёнка: Ерокин Владимир 1 Иванович
Смерть
19.12.2008