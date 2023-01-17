Самарянова (Виноградова) Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виноградов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1870
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Самарянов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
14.07.1872
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Самарянов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Самарянов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Самарянов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
20.01.1877
Сын: Самарянов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Самарянов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно