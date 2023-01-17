Самарянова (Виноградова) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарянова (Виноградова) Надежда Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1870

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Самарянов Михаил Алексеевич

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.07.1872

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Самарянов Михаил Алексеевич

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Самарянов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Самарянов Михаил Алексеевич

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.01.1877

Сын: Самарянов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Самарянов Михаил Алексеевич

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самарянов Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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