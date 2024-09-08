Жерлыгина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖерлыгина Анна Петровна

Жерлыгина Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерлыгин Иван Павлович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-191л
Рождение ребёнка
1839

Сын: Жерлыгин Павел Иванович

Отец ребёнка: Жерлыгин Иван Павлович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-191л
Рождение ребёнка
1841

Сын: Жерлыгин Ларион Иванович

Отец ребёнка: Жерлыгин Иван Павлович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-190об
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Жерлыгина) Евлампия Ивановна

Отец ребёнка: Жерлыгин Иван Павлович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-191л
Рождение ребёнка
1849

Сын: Жерлыгин Яков Иванович

Отец ребёнка: Жерлыгин Иван Павлович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-190об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.