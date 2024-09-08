Жерлыгина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-191л
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Жерлыгин Иван Павлович
ГАСО, 179-1-213-191л
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Жерлыгин Иван Павлович
ГАСО, 179-1-213-190об
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Жерлыгина) Евлампия Ивановна
Отец ребёнка: Жерлыгин Иван Павлович
ГАСО, 179-1-213-191л
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Жерлыгин Иван Павлович
ГАСО, 179-1-213-190об
Смерть
Неизвестно