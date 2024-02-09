Федотов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова (Лукина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
11.12.1990

Сын: Федотов Альберт Александрович

Мать ребёнка: Федотова (Лукина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
21.11.2000

Сын: Федотов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Федотова (Лукина) Наталья Николаевна

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