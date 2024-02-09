Федотов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1990
Сын: Федотов Альберт Александрович
Мать ребёнка: Федотова (Лукина) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
21.11.2000
Сын: Федотов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Федотова (Лукина) Наталья Николаевна