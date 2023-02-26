Анна Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Владимирова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

03.06.1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1795

Дочь: Параскева Данилина

Отец ребёнка: Даниил Анисимов

д.Холмы
Рождение ребёнка
06.11.1799

Дочь: Матрона Данилова

Отец ребёнка: Даниил Анисимов

д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Анисимов

Смерть
03.06.1830
Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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