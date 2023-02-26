Анна Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти03.06.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1795
Дочь: Параскева Данилина
Отец ребёнка: Даниил Анисимов
д.Холмы
Рождение ребёнка
06.11.1799
Дочь: Матрона Данилова
Отец ребёнка: Даниил Анисимов
д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Анисимов
Смерть
03.06.1830
Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область