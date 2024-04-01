Кобылин Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылин Лука

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобылин Дмитрий Солдат Д. Бугровой, Соколовской Вол. Лукин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Чистякова (Кобылина) Анна Лукина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Кобылин Симеон Крест. Д. Бугровой, Соколовской Вол. Лукин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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