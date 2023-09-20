Ивченко Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченко Валентин

Ивченко Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 26.06.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.06.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close