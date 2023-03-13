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Туленковъ Макимъ
Туленковъ Макимъ
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Древо
Место рождения
хутор Куламат
Дата рождения
1907
Пол
Мужской
Отец
Туленковъ Данила
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Туленковъ Данила
Мать: не указана
хутор Куламат
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