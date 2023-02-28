Дубинина Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Иван Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1870
Рождение ребёнка
12.10.1871
Дочь: Винокурова Прасковья Дубинина
Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
11.05.1873
Дочь: Гликерия Ананьевна
Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1874
Дочь: Екатерина Ананьевна
Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1876
Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1879
Дочь: Евдокия Ананьевна
Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1881
Рождение ребёнка
05.06.1882
Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1885
Рождение ребёнка
23.12.1887
Дочь: Анисья Ананьевна
Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1892
Смерть
Неизвестно