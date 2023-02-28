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Дубинина Елена Ивановна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.11.1870

Муж: Дубинин Ананий Васильевич

Рождение ребёнка
12.10.1871

Дочь: Винокурова Прасковья Дубинина

Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1873

Дочь: Гликерия Ананьевна

Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1874

Дочь: Екатерина Ананьевна

Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1876

Сын: Дубинин Виктор Ананьевич

Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1879

Дочь: Евдокия Ананьевна

Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1881

Дочь: Татьяна Ананьевна

Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1882

Сын: Дубинин Петр Ананьевич

Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1885

Дочь: Татьяна Ананьевна

Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1887

Дочь: Анисья Ананьевна

Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1892

Дочь: Татьяна Ананьевна

Отец ребёнка: Дубинин Ананий Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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