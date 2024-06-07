(Шнырикова) Ирина Игнатьевна 12.04.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Шнырикова) Ирина Игнатьевна

(Шнырикова) Ирина Игнатьевна

Место рождения

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область

Дата рождения

12.04.1888

Дата смерти

22.08.1889

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Вычислено 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1888

Отец: Шныриков Игнатий Демьянов

Мать: Ипатиева Зеновия Ананьева/Ипатиева

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Смерть
22.08.1889
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.