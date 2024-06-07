(Шнырикова) Ирина Игнатьевна
Место рожденияд. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Дата рождения12.04.1888
Дата смерти22.08.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1888
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Смерть
22.08.1889
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область