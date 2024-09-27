Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Игнат Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Иван Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Архип Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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