Найденко (Журбенко) Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденко (Журбенко) Василиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1890 г.р.

Муж

Около 1909 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: Журбенко Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Найденко Александр Петрович

Отец ребёнка: Найденко Петр Кузьмич

Сосновка, Увельский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найденко Петр Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
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