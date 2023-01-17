Найденко (Журбенко) Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Найденко Александр Петрович
Отец ребёнка: Найденко Петр Кузьмич
Сосновка, Увельский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область