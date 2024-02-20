(Голованев) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голованев) Параскева Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1791

Дата смерти

30.05.1791

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
30.05.1791
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Рождение
1791

Отец: Голованев Иван Демьянович

Мать: Голованева Марфа Николаевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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