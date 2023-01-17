Батюшкова (Пальменбах) София Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшкова (Пальменбах) София Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1781 ст.

Дата смерти

29.07.1839 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
29.05.1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1811 ст.

Сын: Батюшков Лев Павлович

Отец ребёнка: Батюшков Павел Львович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батюшков Павел Львович

Смерть
29.07.1839 ст.
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