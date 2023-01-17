Батюшкова (Пальменбах) София Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1781 ст.
Дата смерти29.07.1839 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1811 ст.
Отец ребёнка: Батюшков Павел Львович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1839 ст.