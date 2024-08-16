Ульян Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульян Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1710 г.р.

Мать

Около 1709 г.р.

Жена

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Петр

Мать: Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Филипп Ульянович

Мать ребёнка: Прасковья Абрамовна

Бракосочетание
До 1786

Жена: Прасковья Абрамовна

Упоминание
1787
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева вдова Авдотья Филиппова 78 дети ее Ульян Петров 45 жена его Парасковья Абрамова 43 дети их Самсон 16 Филипп 12 Ксения 8 ... Показать все
Упоминание
1816
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1816 ф.5 о.34 д.24 ИР вдовы поручицы Натальи Гавриловой Аристовой крестьяне 15 Ульян Петров 80 жена его Параскевия Аврамова 82 у них сын Филипп 43 жена его Флена Сергеева 38 у них дети Ониси... Показать все
Смерть
1829
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1829 О умерших Гремячка 5 47 26 Ульян Петров 98 1731

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