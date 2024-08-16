Ульян Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Петр
Мать: Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Филипп Ульянович
Мать ребёнка: Прасковья Абрамовна
Бракосочетание
До 1786
Жена: Прасковья Абрамовна
Упоминание
1787
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева вдова Авдотья Филиппова 78 дети ее Ульян Петров 45 жена его Парасковья Абрамова 43 дети их Самсон 16 Филипп 12 Ксения 8 ... Показать все
Упоминание
1816
1816 ф.5 о.34 д.24 ИР вдовы поручицы Натальи Гавриловой Аристовой крестьяне 15 Ульян Петров 80 жена его Параскевия Аврамова 82 у них сын Филипп 43 жена его Флена Сергеева 38 у них дети Ониси... Показать все
Смерть
1829
1829 О умерших Гремячка 5 47 26 Ульян Петров 98 1731