бертрада лаонская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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бертрада лаонская

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: берта

Отец ребёнка: пипин 3 короткий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: гизела

Отец ребёнка: пипин 3 короткий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: гиль

Отец ребёнка: пипин 3 короткий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: гертруда

Отец ребёнка: пипин 3 короткий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: аделаида

Отец ребёнка: пипин 3 короткий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ротхайда

Отец ребёнка: пипин 3 короткий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: пипин

Отец ребёнка: пипин 3 короткий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: карломан

Отец ребёнка: пипин 3 короткий

Рождение ребёнка
02.04.742

Сын: карл великий

Отец ребёнка: пипин 3 короткий

Смерть
Неизвестно

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