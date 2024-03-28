бертрада лаонская
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: берта
Отец ребёнка: пипин 3 короткий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: гизела
Отец ребёнка: пипин 3 короткий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: гиль
Отец ребёнка: пипин 3 короткий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: гертруда
Отец ребёнка: пипин 3 короткий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: аделаида
Отец ребёнка: пипин 3 короткий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ротхайда
Отец ребёнка: пипин 3 короткий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: пипин
Отец ребёнка: пипин 3 короткий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: карломан
Отец ребёнка: пипин 3 короткий
Рождение ребёнка
02.04.742
Сын: карл великий
Отец ребёнка: пипин 3 короткий
Смерть
Неизвестно