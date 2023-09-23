Мать
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1928
Сын: Боярских Павел Александрович
Отец ребёнка: Боярский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боярский Виктор Александрович
Отец ребёнка: Боярский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Боярский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боярский Юрий Алек
Отец ребёнка: Боярский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Отец ребёнка: Боярский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: Боярский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боярский Александр
Смерть
Неизвестно