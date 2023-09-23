Мать — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1928

Сын: Боярских Павел Александрович

Отец ребёнка: Боярский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боярский Виктор Александрович

Отец ребёнка: Боярский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Боярский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боярский Юрий Алек

Отец ребёнка: Боярский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Отец ребёнка: Боярский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: Боярский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боярский Александр

Смерть
Неизвестно
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