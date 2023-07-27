Икрина (Новопашина) (Новопашина) Ксения (Оксинья) Апполинарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиПосле 1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Жданова Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич
Бракосочетание
10.11.1893
Муж: Икрин Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
17.11.1896
Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.06.1899
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
25.05.1900
Сын: Икрин Иван Иванович
Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
10.07.1903
Сын: Икрин Владимир
Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
14.07.1904
Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
14.03.1907
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
29.03.1910
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филицита Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич
Смерть
После 1924