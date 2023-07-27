Икрина (Новопашина) (Новопашина) Ксения (Оксинья) Апполинарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Новопашина) (Новопашина) Ксения (Оксинья) Апполинарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

После 1924

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Жданова Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич

Бракосочетание
10.11.1893

Муж: Икрин Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
17.11.1896

Сын: Икрин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.06.1899

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
25.05.1900

Сын: Икрин Иван Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
10.07.1903

Сын: Икрин Владимир

Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
14.07.1904

Сын: Икрин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
14.03.1907

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
29.03.1910

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филицита Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Гордеевич

Смерть
После 1924
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