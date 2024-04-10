Налимова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налимова Валентина

Место рождения

Куяча, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куяча, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудникова Людмила Мартиновна

Отец ребёнка: Налимов Мартин Епифанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова (Налимова) Варвара Мартиновна

Отец ребёнка: Налимов Мартин Епифанович

Куяча, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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