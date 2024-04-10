Налимова Валентина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудникова Людмила Мартиновна
Отец ребёнка: Налимов Мартин Епифанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова (Налимова) Варвара Мартиновна
Отец ребёнка: Налимов Мартин Епифанович
Смерть
Неизвестно