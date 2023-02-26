ADAM Johann David — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ADAM Johann David

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Место рождения

Wantzenau

Дата рождения

19.11.1745

Пол

Мужской

Отец

1690 г.р.

Мать

1704 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1745

Отец: Adam Marcus

Мать: Adam Maria Magdalena

Wantzenau
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