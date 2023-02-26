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ADAM Johann David
ADAM Johann David
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Место рождения
Wantzenau
Дата рождения
19.11.1745
Пол
Мужской
Отец
Adam Marcus
1690 г.р.
Мать
Adam (Diebold) Maria Magdalena
1704 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1745
Отец:
Adam Marcus
Мать:
Adam Maria Magdalena
Wantzenau
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