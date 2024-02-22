Петухова (Девяткина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Девяткина) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1958

Отец: Девяткин Иван

Мать: Девяткина (Бобринских) Валентина Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Петухов Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
11.11.1983

Дочь: Полянская (Петухова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Петухов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
04.04.1990

Дочь: Петухова Софья Владимировна

Отец ребёнка: Петухов Владимир Васильевич

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