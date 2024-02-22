Петухова (Девяткина) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1958
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Петухов Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1983
Дочь: Полянская (Петухова) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Петухов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1990
Дочь: Петухова Софья Владимировна
Отец ребёнка: Петухов Владимир Васильевич