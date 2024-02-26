Родюшина (Тихонова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родюшина (Тихонова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

1803

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родюшин Ульян Яковлевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Родюшина Гликерья Ульяновна

Отец ребёнка: Родюшин Ульян Яковлевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Родюшин Николай Ульянович

Отец ребёнка: Родюшин Ульян Яковлевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Родюшина Ксенья Ульяновна

Отец ребёнка: Родюшин Ульян Яковлевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Родюшин Семен Ульянович

Отец ребёнка: Родюшин Ульян Яковлевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Родюшина Марья Ульяновна

Отец ребёнка: Родюшин Ульян Яковлевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1803

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