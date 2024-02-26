Родюшина (Тихонова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смерти1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Родюшина Гликерья Ульяновна
Отец ребёнка: Родюшин Ульян Яковлевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Родюшин Николай Ульянович
Отец ребёнка: Родюшин Ульян Яковлевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Родюшина Ксенья Ульяновна
Отец ребёнка: Родюшин Ульян Яковлевич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Родюшин Ульян Яковлевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Родюшина Марья Ульяновна
Отец ребёнка: Родюшин Ульян Яковлевич
Смерть
1803