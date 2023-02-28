Сорокин Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1872
Дата смерти12.11.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1872
Рождение ребёнка
01.12.1893
Дочь: Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Матвеевна
Бракосочетание
22.?.1893
Бракосочетание
28.?.1898
Рождение ребёнка
19.11.1900
Сын: Сорокин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Молчанова
Смерть
12.11.1901