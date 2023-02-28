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Сорокин Яков Григорьевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.11.1872

Дата смерти

12.11.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1872

Отец: Сорокин Григорий Еремеевич

Мать: Сорокина Евдокия Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1893

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Матвеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.?.1893

Жена: Сорокина Прасковья Матвеевна

Бракосочетание
28.?.1898

Жена: Сорокина Евдокия Молчанова

Рождение ребёнка
19.11.1900

Сын: Сорокин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Молчанова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.11.1901
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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