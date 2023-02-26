Фёкла Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Филимон Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Кодратов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Архип Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Кодратов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Тимофей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Кодратов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1801

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Кодратов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1803

Сын: Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Иван Кодратов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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