Фёкла Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Филимон Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Кодратов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Архип Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Кодратов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Тимофей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Кодратов
Рождение ребёнка
10.08.1801
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Кодратов
Рождение ребёнка
11.03.1803
Сын: Иосиф Иванов
Отец ребёнка: Иван Кодратов
Смерть
Неизвестно