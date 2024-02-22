Буканова (Климова) Параскева Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти07.04.1919 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1908 ст.
Поручители по жениху: деревни Любимцево крестьяне Тимофей Симеонович Буканов Алексей Матфеевич Яковлев, по невесте: села Петрищева крестьяне Василий Тимофеевич Панов и Стефан Дмитриевич Климов Источн... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1912 ст.
Сын: Буканов Иван / Иоанн Павлович
Отец ребёнка: Буканов Павел Алексеевич
дата крещения - 26.01.1912 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Василий Тимофеевич Буканов и крестьянская жена Евф... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1914 ст.
Дочь: Буканова Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Буканов Павел Алексеевич
дата крещения - 17.03.1914 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянская девица Агрипина Иоанновна Деянова Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1915 ст.
Отец ребёнка: Буканов Павел Алексеевич
дата крещения - 16.11.1916 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Алексей Васильевич Голубев Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Смерть
07.04.1919 ст.
дата погребения - 09.04.1919 место смерти - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3... причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги церкви с.Будовское Переславского... Показать все