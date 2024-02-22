Буканова (Климова) Параскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буканова (Климова) Параскева Дмитриевна

Место рождения

Петрищево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

07.04.1919 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрищево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
03.11.1908 ст.

Муж: Буканов Павел Алексеевич

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручители по жениху: деревни Любимцево крестьяне Тимофей Симеонович Буканов Алексей Матфеевич Яковлев, по невесте: села Петрищева крестьяне Василий Тимофеевич Панов и Стефан Дмитриевич Климов Источн... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1912 ст.

Сын: Буканов Иван / Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Буканов Павел Алексеевич

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.01.1912 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Василий Тимофеевич Буканов и крестьянская жена Евф... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1914 ст.

Дочь: Буканова Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Буканов Павел Алексеевич

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.03.1914 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянская девица Агрипина Иоанновна Деянова Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1915 ст.

Сын: Буканов Николай Павлович

Отец ребёнка: Буканов Павел Алексеевич

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.11.1916 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Алексей Васильевич Голубев Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Смерть
07.04.1919 ст.
Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 09.04.1919 место смерти - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3... причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги церкви с.Будовское Переславского... Показать все

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