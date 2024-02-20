Потримай Феодосий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Феодосий Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

20.09.1882

Дата смерти

27.05.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1882

Отец: Потримай Яков Иванович

Мать: Потримай Соломония Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.05.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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