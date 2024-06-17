Тельпук Мария Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1962
Сын: Тельпук Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Тельпук Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
20.03.1965
Дочь: Швед (Тельпук) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Тельпук Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1967
Сын: Тельпук Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Тельпук Николай Григорьевич