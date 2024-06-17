Тельпук Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельпук Мария Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1943

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тельпук Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
25.04.1962

Сын: Тельпук Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Тельпук Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
20.03.1965

Дочь: Швед (Тельпук) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Тельпук Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1967

Сын: Тельпук Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Тельпук Николай Григорьевич

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