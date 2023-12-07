Горнакова Мавра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Горнакова) Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Романович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Горнакова) Анастасия (Надежда) Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Романович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Горнакова) Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Романович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Горнаков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Романович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Романович
Смерть
Неизвестно