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Горнакова Мавра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Михаил Романович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Горнакова) Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Романович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Горнакова) Анастасия (Надежда) Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Романович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Горнакова) Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Романович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Горнаков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Романович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Горнаков Анна Михайлович

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Романович

Смерть
Неизвестно

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