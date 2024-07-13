(Шемонаева) Елизавета Ильинична 14.10.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Шемонаева) Елизавета Ильинична

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

14.10.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1908

Отец: Шемонаев Илья Фёдорович

Мать: Шемонаева Татьяна Егоровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
23.10.1908
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Вознесения Господня. Крестил священник Василий Ананьев, и.д. псаломщика Дмитрий Ильин. Крёстная - жительница деревни Огнева Заимка, крестьянская жена Дарья Титовна Ва... Показать все
Смерть
Неизвестно

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