(Шемонаева) Елизавета Ильинична
Место рождения
Дата рождения14.10.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1908
Крещение
23.10.1908
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Вознесения Господня. Крестил священник Василий Ананьев, и.д. псаломщика Дмитрий Ильин. Крёстная - жительница деревни Огнева Заимка, крестьянская жена Дарья Титовна Ва... Показать все
Смерть
Неизвестно