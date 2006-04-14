Сергиенко Татьяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти14.04.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Креймак Евгений Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1956
Сын: Сергиенко Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Сергиенко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Сергиенко Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Сергиенко Владимир Иванович
Смерть
14.04.2006