Сергиенко Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергиенко Татьяна Филипповна

Сергиенко Татьяна Филипповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

14.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Креймак Евгений Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1956

Сын: Сергиенко Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Сергиенко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Сергиенко Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Сергиенко Владимир Иванович

Смерть
14.04.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.