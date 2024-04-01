Прытков Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1975
Дочь: Вилисова (Прыткова) Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: Прыткова (Лузина) Любовь Константиновна
Рождение ребёнка
26.09.1977
Сын: Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Прыткова (Лузина) Любовь Константиновна