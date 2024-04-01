Прытков Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрытков Валерий

Прытков Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1975

Дочь: Вилисова (Прыткова) Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: Прыткова (Лузина) Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
26.09.1977

Сын: Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Прыткова (Лузина) Любовь Константиновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.