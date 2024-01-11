Баженов Иван Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баженова Сестра 2 Ивановна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баженова Сестра 1 Ивановна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Нерльская Новоселка