Рощин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощин Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рощин Михаил Андреевич

Мать: Рощина Екатерина

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