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(Тохтамыш) Варвара Харлампиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

03.04.1896

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Тохтамыш Харлампий Христофорович

Мать: Тохтамыш Екатерина Павловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
03.04.1896
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Россия Е
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