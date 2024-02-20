(Тохтамыш) Варвара Харлампиевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1894
Дата смерти03.04.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
03.04.1896
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Россия Е