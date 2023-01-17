Бибифатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБибифатима

Бибифатима

avatar

Место рождения

Бурундуки, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

1914 г.р.
1915 г.р.
1917 г.р.
1920 г.р.
1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурундуки, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.12.1912

Муж: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1914

Дочь: Бибигалима Хатамовна

Отец ребёнка: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1915

Дочь: Бибифахима Хатамовна

Отец ребёнка: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1917

Дочь: Бибируфа Хатамовна

Отец ребёнка: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1920

Дочь: Бибигалима Хатамовна

Отец ребёнка: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1921

Дочь: Миннижихан Хатамовна

Отец ребёнка: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close