Бибифатима
Место рождения
Дата рождения1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.12.1912
Рождение ребёнка
07.01.1914
Дочь: Бибигалима Хатамовна
Отец ребёнка: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович
Рождение ребёнка
05.11.1915
Дочь: Бибифахима Хатамовна
Отец ребёнка: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович
Рождение ребёнка
28.07.1917
Дочь: Бибируфа Хатамовна
Отец ребёнка: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович
Рождение ребёнка
27.03.1920
Дочь: Бибигалима Хатамовна
Отец ребёнка: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович
Рождение ребёнка
05.08.1921
Дочь: Миннижихан Хатамовна
Отец ребёнка: Сафин Хатам (Хатимулла) Сафиуллович
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Место жительства
Неизвестно