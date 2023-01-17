Федорова Ольга Флегонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Ольга Флегонтовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Даниель-Бек Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Фёдоров Владимир Сергеевич

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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