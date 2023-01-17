Федорова Ольга Флегонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Даниель-Бек Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Фёдоров Владимир Сергеевич
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния